Fellbach: Möglicher Spendenbetrug auf Supermarkt-Parkplätzen

Die Masche ist bekannt, aber leider immer wieder erfolgreich: In den letzten Wochen wurde die Polizei in Fellbach vermehrt auf vermeintliche Betrüger hingewiesen, die auf Supermarkt-Parkplätzen in der Stuttgarter Straße in Fellbach Spenden sammelten - und diese offenbar veruntreuten.

Vermeintliche Spenden für Gehörlose

Wie die Polizei berichtet, geben die Tatverdächtigen vor, im Auftrag einer Hilfsorganisation unterwegs zu sein, die sich für Gehörlose einsetze. Es gebe jedoch Hinweise, dass die gesammelten Gelder zweckentfremdet würden. Inzwischen konnte die Polizei die Identität einiger Tatverdächtiger feststellen und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sie bittet nun Zeugen und Geschädigte, die den Tatverdächtigen Geld übergeben haben, sich bei der Polizei in Fellbach unter der Telefonnummer 0711/57720 zu melden.