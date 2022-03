Ein 64-Jähriger ist am Sonntagmorgen (27.02.) in Fellbach niedergeschlagen und beraubt worden. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Laut Polizeibericht machte sich der Mann gegen 3.45 Uhr vom Bahnhof Fellbach aus auf den Nachhauseweg. Kurz nach dem Bahnhof traf er in der Ringstraße auf mehrere Männer. Diese schlugen auf ihn ein und stahlen seine Tasche. Darin befanden sich mehrere Gegenstände wie ein Handy, Bargeld und eine Scheckkarte. Der Mann wurde leicht