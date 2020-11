Fellbach: Mehrere Autos demoliert

Bei einem Auto der Marke Skoda, der in der Meißner Straße in Fellbach geparkt war, wurde laut Polizei die Heckscheibe eingeschlagen und dabei ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro verursacht. Die Tat wurde zwischen Samstagabend (14.11.) und Sonntagnachmittag (15.11.) verübt.

Ein weiteres Auto der Marke Seat wurde in der Straße Im Holderbusch mutwillig beschädigt. Ein unbekannter Vandale zerkratzte die Lackierung des Wagens und verursachte Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro, so die Polizei. Die Polizei in Fellbach bittet zu den Taten unter Tel. 0711/57720 um Zeugenhinweise.