In Fellbach-Schmiden hat es in den letzten Tagen mehrere Reifendiebstähle gegeben. Laut Mitteilung der Polizei erbeuteten die Diebe insgesamt drei Reifensätze im Gesamtwert von circa 1800 Euro aus Tiefgaragen in der Fellbacher Straße.

Wer kann Hinweise geben?

Die Diebstähle ereigneten sich den Angaben nach am Samstag (15.01.) zwischen 16 und 20 Uhr, am Montag (17.01.) zwischen 6.30 und 16 Uhr sowie am Dienstag (18.01.)