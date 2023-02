Fellbach: Mit 1,8 Promille unterwegs - 29-Jähriger beleidigt Polizisten

Ein 29-jähriger BMW-Fahrer ist am Sonntagmorgen (19.02.) gegen 5 Uhr in der Stauferstraße in Fellbach kontrolliert worden. Die Streifenbeamten hatten bei dem Autofahrer Alkohol bemerkt. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Ein Test ergab einen Wert von ca. 1,8 Promille. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an. Der 29-Jährige weigerte sich mitzugehen und widersetzte sich der Maßnahme, weshalb die Polizei ihn zwingen mussten. Die Beamten wurden sowohl von dem betrunkenen Autofahrer, als auch von Mitfahrern mehrfach beleidigt. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die Fahrerlaubnis des betrunkenen Autofahrers wurde vorläufig entzogen.