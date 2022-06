Fellbach: Mittelfinger gezeigt, Unfall gebaut, geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Montag (20.06.) in Fellbach ereignet hat. Gegen 10.10 Uhr hatte ein Motorradfahrer einem Autofahrer im Bereich der Bühlstraße den Mittelfinger gezeigt, so der Polizeibericht. Der Autofahrer war dem Motorrad daraufhin gefolgt. An einem Kreisverkehr war es dann zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern gekommen. Der Motorradfahrer soll dabei den Autofahrer erneut beleidigt und bedroht haben.

Motorradfahrer flüchtet nach Unfall

Als dieser nach dem Streit in den Kreisverkehr einfuhr, übersah er den schwarzen VW (ein Golf oder Polo), einer etwa 70-Jährigen, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Die beiden Fahrzeuge berührten sich, woraufhin der Motorradfahrer stürzte. Nach dem Unfall richtete er sein Fahrzeug wieder auf und flüchtete.

Polizei sucht nach Zeugen

Das Polizeirevier Fellbach sucht nun die bisher unbekannte Autofahrerin. Ebenso gesucht werden weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 beim Polizeirevier zu melden.