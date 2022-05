Zu einem Unfall ist es am Montag (16.05.) auf der B14 in Fellbach gekommen. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 40-Jähriger gegen 13 Uhr die B14 in Richtung Stuttgart mit seinem Kleinkraftrad.

Am Ausgang des Kappelbergtunnels stürzte er infolge eines Fahrfehlers. Dabei wurde er leicht verletzt. Der Schaden am Zweirad beläuft sich auf 4.000 Euro.