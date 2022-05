Fellbach: Mutmaßlicher Ladendieb in Haft

Am Mittwochabend (18.05.) gegen 17 Uhr wurde in Fellbach ein 29-jähriger Mann in der Bahnhofstraße festgenommen. Er soll in einem Warenhaus von Angestellten beobachtet worden sein, wie er Kekse und Süßigkeiten eingesteckt und diese beim Verlassen des Geschäfts nicht bezahlt haben soll.

Ein Angestellter verletzt

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, hat soll er, als er von den Angestellten auf den Vorfall angesprochen wurde, versucht haben, wegzurennen und soll sich gegen das Festhalten gewehrt und eine Angestellte verletzt haben. "Im Außenbereich wurde der Flüchtende von Passanten dingfest gemacht und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten", heißt es weiter.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen den gambischen Tatverdächtigen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.