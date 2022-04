In Fellbach-Oeffingen hat sich zwischen Samstagabend (23.04.) und Sonntagnachmittag (24.04.) eine Unfallflucht ereignet. Laut Polizeibericht wurde in der Hofener Straße in dem Fellbacher Stadtteil ein geparkter Mercedes gestreift. Der unbekannte Autofahrer flüchtet anschließend vom Unfallort.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, soll sich mit der Polizei Fellbach unter der Telefonnummer 0711/57720 in Verbindung