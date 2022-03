Am frühen Sonntagmorgen (17.03.) ist es in Fellbach-Oeffingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizeibericht befuhr ein 19-Jähriger gegen 1 Uhr die Hegnacher Straße in Richtung Hauptstraße. An der Einmündung in die Hauptstraße verlor der junge Mann die Kontrolle über seinen Opel Corsa und prallte gegen eine Straßenlaterne und mehrere Pfosten. Laut Polizei war der 19-Jährige zu schnell unterwegs.

Einer der Pfosten wurde dabei gegen ein geparktes Fahrzeug geschleudert, dass