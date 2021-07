Wie die Polizei am Freitagabend in einer Pressemitteilung erklärt, ist aktuell ein Polizeihubschrauber im Bereich Fellbach-Oeffingen im Sucheinsatz nach einer vermissten Person. Diese könne sich altersbedingt in einer hilflosen Lage befinden.

Am späten Freitagabend gibt ein Polizeisprecher Entwarnung. "Wir haben die Person wohlbehalten aufgefunden."