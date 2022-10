Die Polizei hat am Dienstagabend (25.10.) mit mehreren Streifen und per Hubschrauber nach einen dreijährigen Jungen gesucht, der gegen 21.30 Uhr aus seinem Zuhause im Tizianweg in Fellbach verschwunden war.



Kurze Zeit später gab die Polizei Entwarnung: Der Junge wurde wohlbehalten gefunden.