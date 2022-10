Fellbach: Polizei sucht mit Hubschrauber nach Einbrechern

In Fellbach hat die Polizei am Mittwochabend (19.10.) mit einem Hubschrauber nach zwei mutmaßlichen Einbrechern gesucht. Vor allem freie Flächen zwischen der Wohnbebauung in der Nähe des Kleinfeldfriedhofs und der B14 habe der Helikopter zwischen circa 20 und 21 Uhr abgesucht, so das Präsidium am Abend auf Anfrage.

Der Hubschraubereinsatz ist inzwischen beendet. Gefunden wurden die Verdächtigen nicht. Circa eine halbe Stunde später wurden auch die weiteren Suchmaßnahmen vorläufig eingestellt, so ein Polizeisprecher.

Laut der Polizei hatten Zeugen einen Einbruch in der Thomas-Mann-Straße in Fellbach gemeldet. Zwei Täter seien demnach geflüchtet.

Der Artikel wurde um 21.52 Uhr aktualisiert. Die Suchmaßnahmen waren laut Polizei kurz zuvor eingestellt worden.