Fellbach: Polizisten finden mehrere Cannabispflanzen in Wohnung

Einer Streife des Polizeireviers Fellbach fiel am Montag (27.04.) aus einem gekippten Fenster in der Königstraße "deutlicher Marihuana-Geruch" auf. Laut Polizeibericht konnten die Polizisten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbefehl erwirken. Zusammen mit den Beamten der Rauschgiftermittlungsgruppe Waiblingen wurde die Wohnung betreten. Neben den beiden Bewohnern im Alter von 29 und 43 Jahren wurde eine 39-jährige Frau angetroffen. In der Wohnung fanden die Beamten mehrere Cannabispflanzen, loses Marihuana, Verpackungsutensilien und auch einen selbstgebauten Sprengkörper. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden das Trio wieder auf freien Fuß gesetzt. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren zu.