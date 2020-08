Fellbach: Radfahrer schlägt im Vorbeifahren Delle in Autodach

Ein Radfahrer hat am Freitagmorgen (14.08.) im Vorbeifahren eine Delle in ein Autodach geschlagen. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall. Wie aus einer Pressemitteilung der Polizei hervorgeht, war ein Mann mit seinem Renault von der Oeffinger Straße in die Fellbacher Straße abgebogen. Weil der Verkehr vor ihm stockte, musste der Autofahrer anhalten. Das Fahrzeugheck ragte dabei noch auf den Radweg, was den vorbeifahrenden Radfahrer offenbar störte.

Der Radfahrer, der auf etwa 65 Jahre geschätzt wird, fuhr nach dem Vorfall weiter. Hinweise nimmt die Polizei in Schmiden unter der Telefonnummer 0711/79519130 entgegen.