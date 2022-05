Ein 51-jähriger Radfahrer hat sich bei einem Unfall in Fellbach am Dienstagabend (10.05.) verletzt. Nach Angaben der Polizei war der 51-Jährige gegen 20 Uhr auf der Stettener Straße in Richtung Rommelshausen unterwegs.

An der Kreuzung "Wegspinne" musste er wegen eines querenden Autos abbremsen. Dabei stürzte der Mann nach vorne zu Boden. Ein Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.