In der Nacht zum Donnerstag (12.05.) haben in Fellbach-Schmiden Unbekannte an einer Mercedes A-Klasse alle vier Reifen zerstochen. Der Mercedes war in der Königsberger Straße geparkt. Die Schadenssumme beläuft sich laut Polizei auf circa 800 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Schmiden unter der Telefonnummer 0711 - 9519130 entgegen.