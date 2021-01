Fellbach-Schmiden: Betrunkener 38-Jähriger stürzt mit E-Bike

Ein betrunkener 38-Jähriger ist am Samstagabend (16.01.) in der Hofäckerstraße in Fellbach-Schmiden von einem E-Bike gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, meldete eine Fußgängerin den gestürzten Mann gegen 20 Uhr.

Eine Streife stellte vor Ort fest, dass der 38-Jährige sowohl aufgrund der rutschigen Straße, als auch wegen seiner Alkoholisierung zu Fall gekommen war. "Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit", heißt es im Polizeibericht. Der Mann musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Die Polizei stellte das E-Bike des 38-Jährigen sicher, da nicht sicher war, wem es gehörte.