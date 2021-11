Zwei junge Männer haben am Freitagabend (26.11.) in Fellbach-Schmiden Pizza aus einem Lieferfahrzeug gestohlen. Das teilt das Polizeipräsidium Aalen am Samstagnachmittag mit.

Diebe werden erkannt und flüchten

Den Angaben zufolge war das Fahrzeug unverschlossen im Baumschulenweg abgestellt, als die Diebe gegen 20.22 Uhr eine Warmhaltebox daraus entwendeten. "Unweit des Tatortes verspeisten sie den Inhalt", berichtet die Polizei. Die Ware hatte einen Wert von etwa 20