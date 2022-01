Zwischen dem 28.12.2021 und dem 11.01.2022 sind bisher unbekannte Diebe in das Gustav-Stresemann-Gymnasium in der Hofäckerstraße in Fellbach-Schmiden eingebrochen.

Ob durch die Täter etwas entwendet wurde, ist laut Polizei bislang nicht bekannt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Schmiden unter der Telefonnummer 0711 9519130 entgegen.