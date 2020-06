Fellbach-Schmiden: Fahrerflucht nach Unfall – Polizei sucht Traktorfahrer

Ein Traktorfahrer hat am Donnerstag (25.06.), gegen 18 Uhr, einen geparkten BMW beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der Traktor befuhr die Fellbacher Straße in Richtung Oeffingen. Dabei beschädigte er den am Straßenrand geparkten BMW.

Nach Angaben der Polizei hätten Zeugen den Unfallverursacher beobachtet. Bei dem Traktor soll es sich nach Aussagen der Zeugen um einen kleineren, grünen Traktor handeln.

Der Schaden am BMW beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.