Fellbach-Schmiden: Jaguar übersehen - drei Verletzte, 40.000 Euro Schaden

Bei einem Unfall in Fellbach-Schmiden sind am Samstag (16.07.) drei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 59-Jähriger kurz vor 12 Uhr mit seinem Golf von einem Verkaufsstand aus die Höhenstraße in die Siemensstraße überqueren.

Dabei übersah er einen von Fellbach kommenden in Richtung Oeffingen fahrenden Jaguar-Fahrer, der vorfahrtsberechtigt war. Durch die Wucht der Kollision wurden der 59-Jährige Golf-Fahrer, der 22-jährige Jaguar-Fahrer und eine weitere Person verletzt. Ein Rettungswagen brachte alle drei Verletzten in Krankenhäuser. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu leichteren Behinderungen im Bereich der Höhenstraße.