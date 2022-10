Fellbach-Schmiden: Pfefferspray-Angriff auf 22-Jährigen - Polizei sucht Zeugen

Ein 22-Jähriger ist am Dienstagabend (25.10.) kurz vor 19 Uhr in Fellbach-Schmiden Opfer eines Pfefferspray-Angriffs geworden. Nach Angaben der Polizei hielt sich der 19-Jährige in der Fellbacher Straße im Bereich des Mehrgenerationenparks auf. Dort traf er auf eine sieben- bis achtköpfige Personengruppe, die er vom Sehen her kannte. Der 19-Jährige stellte sich zu der Gruppe.

Plötzlich soll ihm offenbar ohne ersichtlichen Grund einer aus der Gruppe heraus Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Zwei weibliche Personen, die ebenfalls zur Gruppe gehörten, brachten den 22-Jährigen anschließend in eine nahe gelegene Praxis.

Das Opfer beschrieb den Täter wie folgt:

männlich

etwa 15-16 Jahre alt

circa 1,65 Meter groß

kurze, dunkle Haare

ein "arabisches Erscheinungsbild"

Zum Tatzeitpunkt soll der Täter dunkel gekleidet gewesen sein. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen