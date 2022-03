Zu einem Unfall zwischen einem Mercedes und einem Gabelstapler ist es am Freitag (25.03.) gegen 14.10 Uhr in Fellbach gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 61-Jährige mit ihrem Mercedes-Benz in der Sailerstraße an einem Gabelstapler vorbeifahren. Dabei sie mit ihrem Wagen die Arme der Gabel des Staplers. Der Mercedes wurde dabei beschädigt. Der entstandene Schaden beträgt 3.000 Euro.

