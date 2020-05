Fellbach/Schmiden: Feststellbremse an Pritschenanhänger gelöst und Unfall verursacht

Symbolbild. © ZVW/Benjamin Büttner

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag (30.05.) auf Sonntag (31.05.) an einem Pritschenanhänger die Feststellbremse gelöst und einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war der Pritschenanhänger auf einem Parkdeck in der Salierstraße abgestellt. Die Unbekannten schoben den Anhänger bis zur Auffahrtsrampe. Von dort ließen sie ihn unkontrolliert hinunterrollen. Der Anhänger überquerte die Salierstraße und durchbrach auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen Zaun. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 5772-0 entgegen.