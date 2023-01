Fellbach: Todesfall am Steuer - 74-Jähriger prallt mit Auto gegen Hauswand

Ein 74-Jähriger ist am Montagmorgen (09.01.) in Fellbach mit seinem SUV gegen eine Hauswand geprallt. Der Fahrer verstarb an der Unfallstelle. Sein Tod war jedoch keine Folge des Unfalls.

74-Jähriger verstarb noch an der Unfallstelle

Der Unfall hatte sich laut Polizeibericht gegen 9.45 Uhr ereignet. Der Mann war auf der Benzstraße in Richtung Hofener Straße gefahren. Er war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Fahrzeug gegen eine Hauswand geprallt. Der Mann war nach dem Vorfall ohne Bewusstsein und verstarb noch an der Unfallstelle. Laut Polizeisprecher wird von einer natürlichen Todesursache ausgegangen. Der Mann sei zuvor wegen einer "internistischen Ursache" von der Straße abgekommen. Weitere Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.