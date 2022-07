Fellbach: Transporter prallt gegen Ampel - Fahrer unter Drogeneinfluss

In Fellbach ist es am Donnerstag (28.07.) gegen 6 Uhr zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, kam ein Transporter-Fahrer in der Burgstraße in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Der 38-Jährige prallte mit seinem Fahrzeug gegen die Ampel.

Verletzt wurde er dabei nicht. Er soll unter Drogeneinfluss gestanden haben, wie bei der Unfallaufnahme den Beamten auffiel. Es wurde eine Blutuntersuchung veranlasst. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, sein Führerschein wurde eingezogen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 7.500 Euro.