In eine Wohnung in Fellbach haben sich am Dienstag (28.12.) Einbrecher Zugang verschafft. Wie die Polizei mitteilt, brachen die noch Unbekannten im Zeitraum von 10 Uhr und 22 Uhr in ein Wohnhaus in der Gotthilf-Bayh-Straße ein.

Sie sollen sich über einen aufgebrochenen Wintergarten sowie weiteren aufgebrochenen Türen Zugang verschafft haben. Es wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/95191 30 zu melden.