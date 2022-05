Fellbach: Unbekannte brechen Lkw auf und entwenden Baugeräte

In der Nacht zum Dienstag (31.05.) sind die Seitenscheibe eines Mercedes Sprinters in der Esslinger Straße in Fellbach eingeschlagen worden.

Wie die Polizei mitteilte, gelangten die unbekannten Täter ins Führerhaus, schlugen dort die Trennscheibe zum Laderaum ein und konnten so die Schiebetüre öffnen. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie mehrere elektrische Baugeräte im Wert von ca. 3.000 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen wird von der Poizei in Fellbach unter der Telefonnummer 0711/57720 entgegen genommen.