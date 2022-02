Am Mittwochabend (02.02.) ist ein 21-Jähriger in Fellbach von einem Unbekannten angegriffen und dabei leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 20.35 Uhr in der Alemannenstraße in Oeffingen unterwegs, als er von dem Unbekannten niedergeschlagen wurde.

Der Tatverdächtige floh laut Polizei anschließend zu Fuß. Beschrieben wird er wie folgt: Der Verdächtige soll zwischen 20 und 25 Jahre alt gewesen sein, dunkle Haare haben und dunkel gekleidet gewesen sein.