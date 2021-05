Fellbach: Unbekannter versucht in Bio-Markt einzubrechen

Zu einem Einbruchversuch in den Biomax Biomarkt ist es zwischen Samstag (22.05.), 20 Uhr, und Sonntag (23.05.), 17 Uhr gekommen. Wie die Polizei mitteilt, versuchte der Täter, die Türen des Bio-Marktes in der Eisenbahnstraße aufzuhebeln. Ihm gelang zwar nicht, in den Markt einzudringen, er hinterließ jedoch einen Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier in Fellbach unter der Telefonnummer 0711- 57720 entgegen.