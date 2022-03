In Fellbach und dem Stadtteil Schmiden sind am Mittwoch (30.03.) zwei Fahrräder und mehrere Bälle gestohlen worden. Laut Polizeibericht fanden die Taten zwischen 16.30 Uhr und 21.10 Uhr statt.

In Schmiden schlugen die Täter an einer Schwimmhalle in der Talstraße zu, in Fellbach ein einer Schule in der Thomas-Mann-Straße. Eines der Fahrräder wurde anschließend mit aufgestochenen Reifen gefunden. Ebenso wurden drei der Bälle, die aus der Schule gestohlen wurden, aufgeschlitzt