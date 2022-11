Fellbach: Unfall beim Aussteigen - Radfahrerin verletzt

Ein 18-jähriger Autofahrer hat am Dienstag (15.11.) beim Aussteigen seine Rückschaupflicht verletzt. Eine 54-jährige Radfahrerin kam zu Fall und verletzte sich.

Der 18-jähriger Autofahrer stieg Polizeiangaben zufolge gegen 20 Uhr in der Maicklerstraße in Fellbach aus dem Auto, ohne ausreichend auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Eine vorbeifahrende Radfahrerin musste der geöffneten Autotüre ausweichen und stürzte. Sie wurde verletzt und und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.