Fellbach: Unfall im Kreisverkehr – Motorrad übersehen

Bei einem Unfall in Fellbach ist eine Motorradfahrerin am Donnerstag (29.09) leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein Verkehrsteilnehmer gegen 14 Uhr die Bühlstraße und fuhr in einen dortigen Kreisverkehr ein. Dabei übersah er eine 19-jährige Motorradfahrerin, die bereits im Kreisverkehr unterwegs war. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste die 19-Jährige eine Vollbremsung durchführen. Dabei stürzte sie.

Der Verkehrsteilnehmer, bei dem es sich um einen etwa 50-jährigen Mann mit grauen Haaren handeln soll, entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 - 57720 entgegen.