Fellbach: Verkehrsunfall im Stadttunnel - Motorradfahrer schwer verletzt

In Fellbach ist es am Freitagmittag (01.07.) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Informationen der Polizei ereignete sich der Unfall im Stadttunnel in der Stuttgarter Straße.

Was war geschehen

Eine 67-jährige Volvo-Fahrerin war gegen 13.40 Uhr auf der Esslinger Straße in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs. Sie wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen, übersah aber einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Dieser wollte in Richtung Untertürkheimer Straße fahren. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Hierbei zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu und musste per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei mitteilt, war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Beide Autos wurden anschließend vom Unfallort abgeschleppt.