Fellbach: Vermisster 84-Jähriger in Stuttgart wieder aufgetaucht

Die Polizei hat eine Öffentlichkeitsfahndung für einen vermissten 84-Jährigen aus Fellbach am Freitagnachmittag (04.11.) zurückgenommen. Man habe den Mann in Stuttgart gefunden. "Er ist soweit wohlauf", heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung.

Verdacht: Mann könnte sich in hilfloser Lage befinden

Der demente Mann hatte zuvor laut Polizei vermutlich in der Nacht auf Freitag seine Wohnung in Fellbach verlassen.

Es war nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Die Polizei in Fellbach hatte daher am Freitagmittag die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem vermissten Senior gebeten. Ob ein Hinweis letztlich zur Entdeckung des Vermissten beitrug, ist nicht bekannt.