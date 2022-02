Zu einer Unfallflucht ist es am Dienstagmorgen (15.02.) in Fellbach gekommen. Laut Angaben der Polizei befuhr der Fahrer eines weißen Kastenwagens gegen 9.10 Uhr die Bahnhofstraße und hielt dort an einer roten Ampel an.

Der Fahrer habe plötzlich den Rückwärtsgang eingelegt, sei zurückgefahren und mit dem dahinterstehendem Fiat zusammengestoßen. Es entstand Fremdschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

{element}

Der noch unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der