Fellbach: Werkzeug und Tablett-PC aus Handwerker-Fahrzeug gestohlen

In der Nacht zum Donnerstag (13.10.) haben Unbekannte aus einem Handwerker-Fahrzeug in Fellbach Elektrowerkzeug, dazugehörige Akkus und ein Tablett gestohlen. Das Tablett-Gerät hatte einen Wert von circa 2500 Euro.

Das Handwerker-Fahrzeug der Marke Ford Transit wurde von den Dieben in der Hasenwaldstraße widerrechtlich geöffnet. Am Fahrzeug entstand laut Polizei allerdings kein Schaden. Hinweise nimmt die Polizei in Fellbach unter der Telefonnummer 0711 - 57720 entgegen.