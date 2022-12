Fellbach: Zu schnell unterwegs – BMW prallt gegen Verkehrsinsel

Ein 19-jähriger BMW-Fahrer hat am Sonntag (04.12.) einen Unfall in Fellbach verursacht. Nach Angaben der Polizei befuhr er gegen 12.30 Uhr die Bahnhofstraße stadteinwärts und bog nach links in die Ringstraße ein. Laut Polizei kam er bei nichtangepasster Geschwindigkeit vom Straßenverlauf ab. Der BMW überfuhr eine Verkehrsinsel und pralle gegen Verkehrszeichen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 26.500 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt. Zur Klärung der weiteren Unfalldetails bittet die Polizei Zeugen, sich mit der Polizei in Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 in Verbindung zu setzen.