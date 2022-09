Fellbach: Zwei Männer begehen Raub auf Tankstelle

In Fellbach ist es am Freitag (23.09.) zu einem Raub auf eine Tankstelle gekommen. Wie die Polizei mitteilt, betraten zwei maskierte Männer gegen 23.30 Uhr eine Tankstelle in der Rommelshauser Straße.

Die 30-jährige Angestellte wurde von den Männern mit einem Messer bedroht und dazu aufgefordert, die Kasse zu öffnen. Einem der beiden gelang es, einen vierstelligen Betrag aus der Kasse zu entnehmen. Die Täter flüchteten anschließend in Richtung des Laubsängerwegs.

Täterbeschreibung

Der erste Täter trug eine grüngraue Jacke mit einem weißen, horizontalem Streifen auf der Brust. Eine graugrüne Hose sowie grüne sportliche Schuhe.

Der zweite Täter war mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit drei großen weißen Streifen (Adidas Logo) auf der Brust bekleidet. Er trug eine schwarze Jogginghose und schwarze Schuhe.

Die Polizei suchte mit einem Polizeihubschrauber nach den Tätern, bisher allerdings erfolglos. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/57720 beim Polizeirevier Fellbach zu melden.