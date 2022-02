Eine 80-jährige Seniorin ist am Mittwoch (23.02.) in Fellbach Opfer eines Telefonbetrugs geworden. Das berichtet die Polizei am Freitagmorgen.

Was war vorgefallen?

Den Angaben zufolge erhielt die Seniorin am Nachmittag einen Anruf. Die Person am anderen Ende der Leitung gab sich als die Tochter der 80-Jährigen aus und schilderte aufgelöst, dass sie einen tödlichen Unfall verursacht habe. Wenig später rief ein falscher Polizeibeamter bei der Seniorin an. Er bestätigte den