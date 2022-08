Fellbach: Mehrere Passanten von Betrügern angesprochen - Polizei rät zur Vorsicht

Weil bei der Polizei Fellbach mehrere Vorfälle mit betrügerischer Absicht gemeldet wurden, rät die Polizei nun zur Vorsicht. So sollen in den letzten Wochen mehrere Passanten in der Fellbacher Innenstadt von Betrügern angesprochen worden sein.

Am vergangenen Samstag (13.08.) ist ein 85-Jähriger von einem Tatverdächtigen bereits zum zweiten Mal angesprochen worden. Die Tatperson gab sich als Postmitarbeiter aus. Im Gespräch erzählte die Person ihre Autoschlüssel verloren zu haben und dass sie deswegen Geld benötigte. Der 85-Jährige glaubte den Worten nicht und zeigte die Person im Anschluss an. Ob bei solchen Vorfällen in Fellbach bereits Menschen betrogen wurden, ist nicht bekannt.