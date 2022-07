Fellbach: Mit Soft-Air-Pistole auf Mann geschossen - Zeugen gesucht

Auf einen 22-Jährigen ist am Montag (18.7.) gegen 21.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Stuttgarter Straße in Fellbach mit einer Soft-Air-Waffe geschossen worden.

Der Mann blieb Polizeiangaben zufolge unverletzt. Vom Schützen fehlt jedoch bislang jede Spur. Da die Polizisten weitere Soft-Air-Kügelchen auf dem Parkplatz fanden, gehen sie davon aus, dass der Täter auf weitere Personen gezielt haben könnte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 / 57720 zu melden.