Am Montag (2.5.) ist es gegen 15.50 Uhr zu einem Unfall beim Abbiegen von der Wilhelm-Pfitzer-Straße in die Höhenstraße in Fellbach gekommen.

Da der Unfallhergang noch nicht geklärt ist, an beiden beteiligten Fahrzeugen aber ein erheblicher Sachschaden entstand, bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07 11 / 5 77 20 zu melden.