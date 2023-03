Festnahme in Fellbach: Zwei Telefonbetrüger geben sich als Polizisten aus

Telefonbetrüger haben am Mittwoch (08.03.) eine Seniorin aus Fellbach angerufen und sich als Polizisten ausgegeben. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Seniorin verständigt Polizei

Die Betrüger gaben sich als Polizisten aus und behaupteten, dass es in der Nachbarschaft zu einem Raubüberfall gekommen sei. Dabei sei der Verdacht entstanden, dass die Frau ebenfalls Opfer eines Eigentumsdelikts werden könnte. Die Betrüger boten an, dass Bargeld ihres Opfers aufzubewahren. Daraufhin verständigte die Seniorin die Polizei.

Verdächtige werden in Justizvollzugsanstalt gebracht

Am vergangenen Freitag (17.03.) stellten sie dann vermeintliches Gold vor ihrer Haustür ab. Dieses wurde dann von zwei Männern abgeholt. Die Übergabe wurde durch zivile Spezialkräfte überwacht. Die beiden Geldabholer wurden daraufhin festgenommen.

Die beiden Männer im Alter von 32 und 29 Jahren wurden anschließend einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Die beiden Männer mit syrischer Staatsangehörigkeit wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.