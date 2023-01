In einer Brennerei in Berglen-Reichenbach ist es am Dienstagnachmittag (24.01.) gegen 16 Uhr zu einem Brand gekommen.

Keine Verletzten Personen

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, wurde bei dem Feuer niemand verletzt. Grund für den Brand ist wohl ein technischer Defekt gewesen. Das Feuer wurde bereits durch die Feuerwehr gelöscht.