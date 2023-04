Feuerwehr-Einsatz in Waiblingen am Samstag (01.04.): Brand in Dachgeschoss

Im Ameisenbühl in Waiblingen hat es am Samstagmittag (01.04.) einen Feuerwehreinsatz gegeben. Wie Kommandant Jochen Wolf berichtet, wurde die Feuerwehr um 11.53 Uhr unter dem Stichwort "Zimmerbrand" alarmiert.

Feuerwehr kann Feuer schnell löschen

Vor Ort in der Ameisenbühlstraße stellte sich heraus, dass es in einem Reiheneckhaus zu einem Zimmerbrand im Dachgeschoss gekommen war. "Es war zu diesem Zeitpunkt keine betroffene Person im Zimmer", so Wolf. "Das Feuer konnte schnell lokalisiert und abgelöscht werden." Da sich der Brand nur auf das Zimmer begrenzt hatte, sei der Rest des Hauses derzeit noch bewohnbar.

Polizei: Brandursache noch unklar

Zwei Personen, die sich im Gebäude aufgehalten hatten, seien vom Rettungsdienst erstversorgt worden. Sie seien "augenscheinlich unverletzt", kämen zur weiteren Kontrolle jedoch ins Krankenhaus, erklärte Kommandant Wolf vor Ort.

Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, entstand bei dem Brand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Die Ursache sei noch unklar. Das Polizeirevier Waiblingen habe die Ermittlungen aufgenommen, so der Sprecher.