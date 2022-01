In Winnenden-Birkmannsweiler ist es am Samstagmorgen (01.01.) zu einem großen Feuerwehreinsatz gekommen. Der Grund: Ein Einfamilienhaus stand komplett in Flammen.

Was war passiert?

Laut Polizeibericht wurde die Feuerwehr gegen 9.30 Uhr zu einem Zimmerbrand in die Silcherstraße nach Birkmannsweiler gerufen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stellte sich allerdings heraus, dass das Gebäude vollständig in Flammen stand. Aus dem anfänglichen Dachstuhlbrand hatte sich ein