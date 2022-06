Feuerwehreinsatz in Plüderhausen wegen angebranntem Essen in Asylunterkunft

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Sonntagabend (19.06.) in einer Asylunterkunft in Plüderhausen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde in der Unterkunft in der Schulstraße gegen 19.30 Uhr ein Brandalarm ausgelöst.

Vor Ort stellten Einsatzkräfte der Feuerwehr fest, dass auf dem Herd vergessenes Essen sich entzündet hatte. Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei niemand. Die Wohnung ist aktuell nicht bewohnbar. Die Bewohner mussten anderweitig untergebracht werden. Zur Schadenshöhe kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen.