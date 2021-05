Feuerwehreinsatz in Schorndorf-Haubersbronn am Montagmorgen (03.05.)

Polizei und Feuerwehr mussten am Montagmorgen (03.05.) gegen 08.40 Uhr zu einem Einsatz in einem Industriegebiet in Schorndorf-Haubersbronn ausrücken. Laut ersten Angaben der Polizei kam es zu einem Maschinenbrand in einem Betrieb. Weitere Informationen zur Brandursache sind noch nicht bekannt. Aktuell (08.50 Uhr) läuft der Einsatz noch. Die Rauschsäule ist auch von der Bundesstraße B29 aus gut sichtbar.

Weitere Informationen folgen